Пристайко оценил перспективы Украины и России обменяться послами

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что, несмотря на отсутствие послов, посольства Украины в Москве и России в в Киеве продолжают работать. Об этом он сказал на канале "Украина 24", передает РБК-Украина.

По словам Пристайко, отсутствие или наличие посла не мешает консульской части работы.

"Есть специальная форма - так называемые временно поверенные в делах Украины в России, а так же здесь. Консульство работает, спасает граждан", - сказал он.

Министр отметил, что, пока Россия не вывела войска и не прекратила убийства украинцев, говорить о назначении посла нельзя.

"Посол - это личный представитель президента Украины, который едет с определенным месседжем, политическим. На сегодняшний момент с государством, которое все еще не забрало с нашей территории (войска, - ред.) и продолжает убивать наших ребят, политически говорить не о чем", - сказал Пристайко.

"Назначение посла - это чисто политический шаг. Для того, чтобы вести переговоры с Сергеем Лавровым, ему достаточно поднять трубку и позвонить мне", - подчеркнул он.

Отметим, Украина и Россия отозвали своих послов в 2014 году и с тех пор дипломатические связи между странами не восстанавливались. Это произошло в связи с аннексией Крыма и российской агрессией на Донбассе.

Напомним, 10 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не против обменяться послами с Киевом.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев и Москва пока не ведут предметного разговора об обмене послами, об их кандидатурах говорить преждевременно.