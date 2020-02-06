Пристайко отреагировал на разговоры о его отставке

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отреагировал на информацию о разговорах в Офисе президента о его возможной отставке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию брифинга Пристайко на странице МИД в Facebook.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, в настоящее время он не видит никаких оснований для своего увольнения с должности министра. Он добавил, что также не обсуждал вопрос своей отставки с президентом Владимиром Зеленским.

"О моей возможной отставке, я - профессиональный дипломат, я был в разных странах, работал, менял работу. И моя договоренность с президентом Зеленским была с самого начала, что мы работаем до тех пор, пока я могу быть полезен. Разговоры о том, что кто-то где-то что-то хочет изменить, я считаю, что они сегодня не имеют никаких оснований.. По крайней мере, я и президент об этом не говорили", - пояснил Пристайко.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что в Офисе президента рассматривают возможность увольнения Пристайко с должности министра иностранных дел. Источники в ОП заявляли, что глава МИД испортил отношения почти со всеми в команде президента.

Напомним, ранее сообщалось, что 4 февраля украинский парламент поддержал увольнение Алены Бабак с должности министра развития общин и территорий Украины. Увольнение Бабак с должности министра поддержали 266 народных депутатов.