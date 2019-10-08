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Пристайко описал три сценария для Донбасса

Новости » Политика    08.10.2019 - 02:33
Пристайко описал три сценария для Донбасса
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Глава МИД среди возможных сценариев в случае несостоятельности минских договоренностей назвал миротворцев и кипрский сценарий

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда пытаются завершить начатый минский процесс по прекращению войны и возвращению Украине оккупированных территорий на Донбассе или показать его бесперспективность и перейти к другим вариантам. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает РБК-Украина.

"Если мы с вами увидим, что Путин никогда ничего не сделает, и наши партнеры больше не могут заставить его пойти на прогресс в этом направлении, то нам придется честно сказать всем гражданам Украины, что этот трек мы больше не можем выполнять, и нам никто не может помочь... и мы вынуждены с вами перейти к треку номер два и т. д. Пока мы с вами не поймем, что исчерпали все позиции. Тогда нам нужно бросить все, усиливать нашу армию и ждать очередной атаки", - сказал Пристайко.

По словам министра иностранных дел, если минские договоренности не будут выполняется, то нужно обращаться к мировому сообществу о необходимости "миссии по поддержанию мира между нами, а лучше всего, на всех оккупированных территориях".

"До настоящего времени эта идея не нашла понимания, несмотря на то, что об этом говорили много и предыдущий президент. Мировое сообщество не готово, чтобы этот миротворческий контингент помог нам восстановить хотя бы ситуацию, когда никто не убивает на нашей земле людей", - отметил Пристайко.

Третьим возможным сценарием развития ситуации на Донбассе глава МИД назвал "кипрский".

"Третий трек, наверное, будет, когда мы совсем ничего не сможем сделать, и нужно будет идти по "кипрскому сценарию" или по какому-то другому", - считает Пристайко.

Напомним, Пристайко считает, что Российская Федерация ищет новые поводы, чтобы встреча лидеров четырех стран в нормандском формате не состоялась.

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