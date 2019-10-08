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Пристайко описав три сценарії для Донбасу

Новини » Політика    08.10.2019 - 02:33
Пристайко описав три сценарії для Донбасу
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Голова МЗС серед можливих сценаріїв у разі невиконання мінських домовленостей назвав миротворців і кіпрський сценарій

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що президент України Володимир Зеленський та його команда намагаються завершити розпочатий мінський процес за припинення війни і повернення Україні окупованих територій на Донбасі або показати його безперспективність і перейти до інших варіантів. Про це він повідомив у ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає РБК-Україна.

"Якщо ми з вами побачимо, що Путін ніколи нічого не зробить, і наші партнери більше не можуть змусити його піти на прогрес у цьому напрямку, то нам доведеться чесно сказати громадянам України, що цей трек ми більше не можемо виконувати, і нам ніхто не може допомогти... і ми вимушені з вами перейти до треку номер два і т. д. Поки ми з вами не зрозуміємо, що вичерпали всі позиції. Тоді нам потрібно кинути все, посилювати нашу армію і чекати чергової атаки", - сказав Пристайко.

Зі слів міністра закордонних справ, якщо мінські домовленості не будуть виконуватися, то потрібно звертатися до світової спільноти про необхідність "місії з підтримання миру між нами, а найкраще, на всіх окупованих територіях".

"До цього часу ця ідея не знайшла розуміння, незважаючи на те, що про це говорили багато і попередній президент. Світове співтовариство не готове, щоб цей миротворчий контингент допоміг нам відновити хоча б ситуацію, коли ніхто не вбиває на нашій землі людей", - зазначив Пристайко.

Третім можливим сценарієм розвитку ситуації на Донбасі глава МЗС назвав "кіпрський".

"Третій трек, напевно, буде, коли ми зовсім нічого не зможемо зробити, і потрібно буде йти за "кіпрським сценарієм" або за якимось іншому", - вважає Пристайко.

Нагадаємо, Пристайко вважає, що Російська Федерація шукає нові приводи, щоб зустріч лідерів чотирьох країн у нормандському форматі не відбулася.

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