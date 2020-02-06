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Пристайко: офіційної пропозиції щодо нормандської зустрічі на рівні міністрів у Мюнхені немає

Новини » Політика     06.02.2020 - 17:48
Пристайко: офіційної пропозиції щодо нормандської зустрічі на рівні міністрів у Мюнхені немає
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Пристайко зазначив, що пріоритет слід віддати зустрічі лідерів у квітні

Офіційної пропозиції щодо нормандської зустрічі на рівні міністрів на полях Мюнхенської конференції з безпеки (14-16 лютого) ще немає. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на спільній прес-конференціз з міністром закордонних справ Данії Йеппе Кофодом.

"Я не маю ще офіційної пропозиції (щодо зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" у Мюнхені, - ред.). Я б, все ж таки, віддав пріоритет зустрічі лідерів у квітні", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нормандська зустріч на рівні міністрів може пройти в лютому в Мюнхені. При цьому Пристайко заявляв, що міністерські зустрічі не повинні замінювати повноцінний саміт, на який покладаються великі надії.

Як відомо, лідери країн "нормандської четвірки" (президент України Володимир Зеленський, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон і президент Російської Федерації Володимир Путін) провели зустріч в Парижі 9 грудня 2019 року. За результатами зустрічі було підписано меморандум, в якому, зокрема, передбачається чергова нормандська зустріч в середині квітня 2020 року. За попередньою інформацією, зустріч "нормандської четвірки" може пройти в Берліні.

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