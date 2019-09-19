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Пристайко пояснить заяви щодо "формули Штайнмайєра"

Новини » Політика    19.09.2019 - 16:19
Пристайко пояснить заяви щодо "формули Штайнмайєра"
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

В Офісі президента відреагували на вчорашню заяву глави МЗС

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко пояснить свої заяви про погодження "формули Штайнмайєра". Про це РБК-Україна повідомили в Офісі президента.

В Офісі президента зазначили, що сьогодні буде опубліковано інтерв'ю Пристайка, в якому він пояснить ситуацію навколо "формули Штайнмайєра".

"Не включайтеся в цей меседж, який вчора був. Ми бачили, що є різні меседжі абсолютно. Ми здивовані. Вадим Пристайко сьогодні дасть розширене інтерв'ю, в якому він це пояснить", - зазначили в Офісі.

Нагадаємо, вчора міністр закордонних справ Вадим Пристайко на засіданні комітетів у закордонних справах та євроінтеграції заявив, що погодив "формулу Штайнмайєра" на переговорах 2 вересня в Берліні за участю радників лідерів нормандського формату.

Ця заява була зроблена на тлі відмови української делегації в контактній групі в Мінську ставити підпис під цією формулою, яка встановлює порядок проведення виборів на окупованому Донбасі і набуття чинності особливого статусу цих територій. Зазначимо, сьогодні в Росії опублікували представлену в Мінську "формулу Штайнмайєра".

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