Пристайко объяснил преимущества новых правил пересечения границы с Россией

Пересечение украинцами границы с Российской Федерацией на основании заграничного паспорта позволит избежать бюрократической волокиты в случае потери документа. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает РБК-Украина.

По его словам, цифровая база данных с биометрическими паспортами - это быстрый и действенный инструмент помощи от украинских консулов.

"Поездки исключительно по заграничным паспортом в РФ дают дополнительные гарантии. Потеря старой аналоговой "книжечки" - это 9 кругов ада бюрократии для возвращения в Украину. Цифровая база данных с биометрическими паспортами - это быстрый и действенный инструмент помощи от наших консулов", - заявил Пристайко.

Напомним, Кабинет министров на заседании 18 декабря принял решение о запрете пересекать границу с Российской Федерацией по внутренним паспортам со следующей весны.

В правительстве пришли к выводу, что в условиях агрессии России упрощенный режим пересечения границы создает непропорциональные угрозы национальной безопасности.

С 1 марта 2020 года отменяется возможность пересечения гражданами Украины государственной границы с Российской Федерацией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении. Предполагается, что такая отсрочка позволит заинтересованным украинцам оформить паспорта для выезда за границу.

Отметим, с 1 января 2018 года граждане России могут въезжать в Украину только по биометрическим паспортам или после фиксации биометрических данных на границе.