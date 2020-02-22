Пристайко обсудил с замгоссекретаря США мирный план по Донбассу

Первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн обсудил с главой МИД Украины Вадимом Пристайко стремление к мирному урегулированию агрессии России в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Как сообщила глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортагус, заместитель секретаря "поздравил министра иностранных дел Украины с прогрессом, достигнутым его правительством в борьбе с коррупцией и проведении реформ".

"Они также обсудили возможности дальнейшей интеграции военных, инвестиционных и торговых отношений Украины с Евроатлантическим сообществом", - сообщила она.

Встреча сторон происходила в Вашингтоне.

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Арбитражный трибунал в Гааге подтвердил свою юрисдикцию по делу морской агрессии Российской Федерации. Таким образом, арбитражный трибунал будет рассматривать иск Украины в части Азовского моря и Керченского пролива.