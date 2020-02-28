Пристайко: нормандская встреча может не состояться в апреле

Встреча в нормандской формате может произойти немного позднее апреля. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на канале "Украина 24", передает РБК-Украина.

По его словам, для проведения встречи необходимо выполнить все условия, которые были оговорены во время предыдущей встречи в Париже.

"Я бы не использовал слова "перенесена" и "отменена". Вопрос был в том, будет ли встреча в апреле. Я просто напомнил журналистам, что лидеры договорились встретиться через четыре месяца. Очевидно, 9 декабря все посчитали, что через 4 месяца это в апреле. Но мы сейчас видим по реакции РФ, российская сторона начинает "съезжать с темы". И то, что я говорил, мы не должен ставить апрель и все. Наша задача выполнить все 7 пунктов", - заявил Пристайко.

Глава украинского МИД отметил, что встреча может быть перенесена на более поздний период.

"Меня спросили, состоится ли встреча лидеров в апреле. Мы планировали, что будет через четыре месяца. Хотел бы, чтобы состоялась… Но очевидно, что может быть перенесена немного дальше", - заявил Пристайко.

При этом в следующем месяце может состояться встреча министров иностранных дел четырех стран нормандского формата.

"Поэтому если лидеры согласятся встречаться в апреле раньше. Тогда встреча министров действительно отпадает", - сказал Пристайко.

Ранее в Кремле заявили об отсутствии конкретной даты следующей нормандской встречи. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для проведения следующей нормандской встречи необходимо реализовать все договоренности предыдущей встречи четырех лидеров, которая состоялась в Париже.