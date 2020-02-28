Пристайко: нормандська зустріч може не відбутися в квітні

Зустріч в нормандської форматі може відбутися трохи пізніше квітня. Про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на каналі "Україна 24", передає РБК-Україна.

За його словами, для проведення зустрічі необхідно виконати всі умови, які були обговорені під час попередньої зустрічі в Парижі.

"Я б не використовував слова "перенесено" і "скасована". Питання було в тому, чи буде зустріч у квітні. Я просто нагадав журналістам, що лідери домовилися зустрітися через чотири місяці. Очевидно, 9 грудня всі вважали, що через 4 місяці це в квітні. Але ми зараз бачимо з реакції РФ, російська сторона починає з'їжджати з теми". І те, що я говорив, ми не повинен ставити квітень і все. Наше завдання виконати всі 7 пунктів", - заявив Пристайко.

Глава українського МЗС зазначив, що зустріч може бути перенесена на більш пізній період.

"Мене запитали, чи відбудеться зустріч лідерів в квітні. Ми планували, що буде через чотири місяці. Хотів би, щоб відбулася... Але очевидно, що може бути перенесена трохи далі", - заявив Пристайко.

При цьому в наступному місяці може відбутися зустріч міністрів закордонних справ чотирьох країн нормандського формату.

"Тому якщо лідери погодяться зустрічатися в квітні раніше. Тоді зустріч міністрів дійсно відпадає", - сказав Пристайко.

Раніше в Кремлі заявили про відсутності конкретної дати наступної нормандської зустрічі. Тоді прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що для проведення наступної нормандської зустрічі необхідно реалізувати всі домовленості попередньої зустрічі чотирьох лідерів, яка відбулася в Парижі.