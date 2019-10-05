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Пристайко назвав умови розведення військ на Донбасі

Новини » Політика    05.10.2019 - 03:37
Пристайко назвав умови розведення військ на Донбасі
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Відведення військ відбудеться на 8 день після 7-денного дотримання тиші

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко конкретизував кілька умов розведення військ на Донбасі. Про це він розповів у ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером", передає РБК-Україна.

Зі слів Пристайка, відведення військ відбувається на 8 день після того, як 7 днів до цього дотримувався режим тиші.

"Усі мають знати про те, що домовленість, яка також досягнута лідерами на одному з самітів раніше була про те, що відведення відбувається на 8 день після того, як 7 днів до цього була тиша в конкретній точці. Ідея в тому, щоб вздовж всього кордону відвести настільки, щоб снайпери не могли стріляти один в одного, а важке озброєння відводилось наступними кроками ще далі й далі", - заявив Пристайко.

Він додав, що інформацію про наявність порушення режиму тиші в конкретній точці має зафіксувати ОБСЄ.

"Якщо СММ ОБСЄ каже, що сім днів ніхто в конкретній точці не стріляє, тоді ми розводимо. Якщо СММ ОБСЄ каже, що стріляли, тоді ми не розводимо", - сказав Пристайко.

Він також підкреслив, що Україна не розбиратиме фортифікаційні спорудження.

"Якраз в цьому ідея, що українські війська зможуть повернутися", - зазначив Пристайко.

Водночас голова комітету ВРУ з питань зовнішньої політики Богдан Яременко наголосив, що відведення планується тільки на 1 км.

Нагадаємо, Україна зробила можливим проведення саміту Нормандської четвірки, погодивши текст так званої формули Штайнмайера і розведення військ на Донбасі, і тепер очікує кроків Росії, які відкриють шлях до відновлення її суверенітету над окупованими районами.

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