Пристайко назвав терміни розведення сил в Петровському

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Розведення в Петровському залежить від припинення вогню

Розведення сил в Петровському Донецької області розпочнеться через сім днів режиму тиші. Про це в кулуарах інвестиційного форуму в Маріуполі заявив міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, розведення в Петровському почнеться, як тільки настане сьомий день припинення вогню.

"Зараз немає...на жаль, обстріли були... Якщо ми в Золотому розведемо сьогодні-завтра-післязавтра, ми зможемо перейти до Петровського, коли наступити сьомий день ... і питання Петровського буде закрито", - зазначив Пристайко.

Він також назвав реальною перспективу зустрічі в нормандському форматі до кінця листопада. При цьому переговори можуть пройти і через 7-10 днів після розведення сил в Петровському.

Нагадаємо, раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що після завершення розведення сил на Донбасі відбудеться зустріч в нормандському форматі. За його словами, це останній блок перед нормандським самітом.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський вже відреагував на розведення сил в Золотому.