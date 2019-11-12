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Встреча Зеленского с Путиным необходима, чтобы уйти от "Минска", - Арахамия

Новости » Политика     12.11.2019 - 13:38
Встреча Зеленского с Путиным необходима, чтобы уйти от "Минска", - Арахамия
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Арахамия считает, что нужно перейти в другой формат

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Владимиром Путиным в рамках "нормандского саммита" необходима, чтобы уйти от минских договоренностей. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью изданию "Liga".

Арахамия отметил, что нужно перейти в другой формат переговоров.

"Чтобы уйти от минских договоренностей (необходима встреча с Путиным, - ред.), потому что они изначально были кабальными условиями, которые вынудили нас подписать во время Иловайска и Дебальцево. Для того, чтобы из них выйти, нужно перейти в другой формат", - считает он.

Председатель фракции "Слуга народа" прокомментировал, что будет без минских соглашений.

"Другой порядок переговоров с привлечением большего числа партнеров, с более сильной позицией Украины. Мы дискутируем с разного рода стейкхолдерами внутри Украины", - добавил он.

Напомним, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу Путина с Зеленским в его стране.

По словам Назарбаева Зеленский согласился. Однако, в Кремле заявили, что встреча двух президентов без ее тщательной подготовки не принесла бы большую пользу.

Кроме того, у Путина заявили, что помощники глав "нормандской четверки" занимаются подготовкой возможных решений встречи. Дата возможного саммита в "нормандском формате" не определена.

В Кремле отреагировали на предложение Назарбаева о встрече Путина и Зеленского Назарбаев предложил организовать встречу Зеленского с Путиным
Новости Украины Владимир Путинминские соглашенияДавид Арахамия
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