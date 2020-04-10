Пристайко назначили главой евроатлантической комиссии

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины Вадима Пристайко, вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Этом говорится в указе президента.

Вместе с тем, президент освободил от выполнения этих обязанностей Дмитрия Кулебу.

"Назначить главой комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины Пристайко Вадима Владимировича - вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, освободив от исполнения этих обязанностей Д.Кулебу", - говорится в приказе.

Напомним, месяц назад Верховная рада Украины назначила министром иностранных дел Дмитрия Кулебу.

Так, парламент ранее отправил в отставку Кабинет министров во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком. В этом Кабмине Пристайко был главой МИД.

В начале февраля Вадим Пристайко заявлял, что не видит никаких оснований для своего увольнения с должности министра. Он подчеркивал, что не обсуждал вопрос своей отставки с президентом Владимиром Зеленским.