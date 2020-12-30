Пристайко назначен постпредом Украины при Международной морской организации

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Президент Владимир Зеленский назначил посла Украины в Великобритании и Северной Ирландии Вадима Пристайко постоянным представителем при Международной морской организации. Он назначен на эту должность по совместительству.

Соответствующий указ президента опубликован на сайте Офиса главы государства.

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Пристайко Вадима Владимировича постоянным представителем Украины при Международной морской организации (ИМО) по совместительству", - говорится в указе №611/2020.

ИМО - специализированное учреждение ООН, деятельность которого направлена на то, чтобы отменить дискриминационные действия, затрагивающие международное торговое судоходство. Также Международная морская организация принимает нормы (стандарты) по обеспечению безопасности на море и предотвращению загрязнения из судов окружающей среды, в первую очередь, морского.

Напомним, в июле этого года Владимир Зеленский назначил Вадима Пристайко послом Украины в Великобритании. И в то же время уволил с этой должности Наталию Галибаренко.

4 июля Верховная рада уволила Вадима Пристайко с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Вместо него парламент назначил Ольгу Стефанишину вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.