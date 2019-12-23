Пристайко: надеемся, что разведение на Донбассе состоится до следующего саммита

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Участки, которые предлагает Украина, пока не называют

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что до следующего саммита "нормандской четверки" должны не только определить три участка, но и провести разведение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Укринформа".

Такое заявление он сделал в ответ на вопрос, когда будут согласованы три новые пункты, и где будет происходить разведение.

"Не только определены до саммита. Мы надеемся, что до следующего саммита состоится разведения", - сказал Пристайко.

По его словам, на заседании ТКГ в Минске украинская сторона предложила три участка, которые имеют гуманитарное значение.

"И мы рассчитываем на то, что они будут проработаны. Возможно, будут предложены другие. Это сложный процесс. Мы их пока не называем", - сказал Пристайко.

Как известно, следующий саммит в нормандском формате должен состояться в апреле 2020 года. Ранее разведение сил провели в Золотом, Петровском и Станицы Луганской.

Ранее РБК-Украина писало, что в ОБСЕ заявили, что новые участки разведения сил на Донбассе согласуют в ближайшие недели или месяцы. Как отметили наблюдатели, важнейшим достижением предварительного разведения сил на Донбассе стало строительство моста в Станице Луганской.

Напомним, ранее представители так называемой "Донецкой народной республики" заявили, что готовы предложить Киеву новые участки для разведения сил на Донбассе. В ответ украинская сторона также заявила о готовности предложить участки, однако на сегодняшний день конкретные зоны разведения названы не были.