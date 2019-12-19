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В контактной группе рассказали детали переговоров о разведении на Донбассе

Новости » Политика     19.12.2019 - 14:48
В контактной группе рассказали детали переговоров о разведении на Донбассе
Фото: Алексей Резников (twitter.com kievpravda)

Стороны в ТКГ обсуждают механизм верификации и мониторинга разведения

Во время заседания подгрупп Трехсторонней контактной группы в Минске между сторонами не было противоречий относительно необходимости в разведении сил и средств на Донбассе. Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, между сторонами идут дискуссии относительно механизма верификации и мониторинга разведения.

"Насколько я проинформирован нашей подгруппой по безопасности, они обсуждали именно механизм верификации и мониторинга, но принципиально у них не было противоречий, что это должно произойти. Единственное, у них идут дискуссии, в какой момент, с нуля часов, как это контролировать", - сказал Резников.

Также Резников объяснил, почему украинская сторона на саммите "нормандской четверки" в Париже подняла вопрос расширения мандата миссии ОБСЕ.

"Для того, чтобы они могли делать мониторинг и верификацию нарушений тишины 24 часа и 7 дней в неделю… Чтобы снять все сомнения, мы ждем решения ОБСЕ…Но насколько я понимаю, группа работает над тем, как это сделать. И ожидания того, что в этом году это должно начаться, у нас достаточно оптимистичные", - сообщил он.

Брифінг представників України в ТКГ Олексія Резнікова та Валерії Лутковської щодо результатів зустрічі у Мінську.

Брифінг представників України в ТКГ Олексія Резнікова та Валерії Лутковської щодо результатів зустрічі у Мінську.

Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 19 грудня 2019 р.

Ранее РБК-Украина писало, что в ОБСЕ заявили, что новые участки разведения сил в Донбассе согласуют в ближайшие недели или месяцы. Как отметили наблюдатели, самым важным достижением предыдущего разведения сил на Донбассе стало строительство моста в Станице Луганской.

Также сообщалось, что по словам спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика, рабочая группа по безопасности начала дискуссию по определению трех дополнительных участков разведения сил и средств. Политическая подгруппа ТКГ обсуждала правовые аспекты статуса ОРДЛО.

В Луганском восстановили электроснабжение после обстрела Газ и Донбасс: основные заявления Путина по Украине
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