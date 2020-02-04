Пристайко и Бабиш обсудили перезагрузку политического диалога

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудил с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем перезагрузку двустороннего политического диалога. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на страницу Пристайко в Twitter.

Пристайко начал визит в Чехию встречей с премьер-министром страны.

"Обсудили реализацию договоренностей с Владимиром Зеленским, достигнутых во время визита в Украину 11.2019, и "перезагрузку" двустороннего политического диалога. Имеем четкую поддержку и перспективы сотрудничества во многих сферах", - отметил украинский министр.

Напомним, президент Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Андреем Бабишем заявил, что Украина и Чехия договорили о расширении военно-технического сотрудничества.

Бабиш в свою очередь заявил, что Чехия осуждает агрессию России на Донбассе и аннексию Крыма. Также в Чехии не видят другого варианта, чем восстановление суверенитета Украины мирным путем.

РБК-Украина также писало, что государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео в рамках визита в Киев встретился с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайком в пятницу, 31 января.