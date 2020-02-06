Пристайко анонсировал рабочий визит в США

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в конце февраля посетит США с рабочим визитом. Об этом он заявил на совместной с главой МИД Дании Йеппе Кофодом пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, визит запланирован на конец февраля.

"Я планирую в конце февраля визит не только в Вашингтон, но и в Нью-Йорк. В Нью-Йорке пройдет Генассамблея ООН. После этого я планирую поехать в Вашингтон, где у меня будет встреча в Госдепартаменте, Конгрессе, будет собрание послов Украины, которые находятся на американском континенте", - отметил Пристайко.

Напомним, в конце января во время визита госсекретаря США Майка Помпео президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов приехать с визитом в Белый дом "хоть завтра".

По словам самого Помпео, Вашингтон не выставляет никаких условий для визита Зеленского.

"Просто нам нужно найти подходящее время, возможности для этой встречи. Это произойдет в то время, когда будет значительный прогресс показан. Между нашими странами есть много работы. Мы будем всегда приветствовать президента Зеленского в Вашингтоне. Мы уверены, что такая встреча состоится", - сказал он.