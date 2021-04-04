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Пристально следят. Франция и Германия призвали прекратить эскалацию в Донбассе

Автор: Даша Харченко

Министерства иностранных дел Франции и Германии заявили об обеспокоенности из-за роста числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе. Днем 26 марта в результате вражеского обстрела вблизи Шумов на Донбассе погибли четверо украинских военнослужащих.

Об этом говорится в совместном заявлении дипломатических ведомств двух стран.

Представители стран сообщили, что пристально следят за перемещением российских войск на Донбассе и призвали прекратить эскалацию.

"Мы внимательно следим за ситуацией, особенно за передвижениями российских войск, и призываем стороны воздержаться и немедленно прекратить эскалацию", - говорится в заявлении.

Как писало РБК-Украина, Россия наращивает войска у украинской границы. В ВСУ заявили, что численность тактических групп увеличивается в последние дни под видом учений вблизи восточных границ и в Крыму. По данным разведки, РФ готовится к эскалации и возможному наступлению вглубь Украины.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности вооруженных сил к наступательным действиям, но для этого необходимо оценить все риски.

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