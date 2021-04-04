Пильно стежать. Франція і Німеччина закликали припинити ескалацію в Донбасі

Представники країн повідомили, що пильно стежать за переміщенням російських військ на Донбасі і закликали припинити ескалацію.

"Ми уважно стежимо за ситуацією, особливо за пересуваннями російських військ, і закликаємо сторони утриматися і негайно припинити ескалацію", - йдеться в заяві.

Як повідомляло РБК-Україна, Росія нарощує війська біля українського кордону. У ЗСУ заявили, що чисельність тактичних груп збільшується в останні дні під виглядом навчань поблизу східних кордонів і в Криму. За даними розвідки, РФ готується до ескалації та можливого наступу вглиб України.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив про готовність збройних сил до наступальних дій, але для цього необхідно оцінити всі ризики.