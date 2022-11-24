"Прислухайтеся до своїх дітей": Данілов "підколов" Лукашенка через фотографію його сина

Секретар РНБО України Олексій Данілов дотепно підколов главу правлячого режиму Білорусі Олександра Лукашенка та закликав його не слухати "потенційних клієнтів мавзолею імені Путіна".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter Данілова.
Секретар РНБО опублікував фотографію сина Лукашенка Миколи, де він із дівчиною одягнений у одяг кольорів України. Ймовірно, фото було зроблено під час випускного балу Лукашенка молодшого.
Нагадаємо, раніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко жалібно закликав Україну "зупинитися" та розпочати переговори з Росією, оскільки далі країну нібито очікує на "повне знищення".
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