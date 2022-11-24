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"Прислухайтеся до своїх дітей": Данілов "підколов" Лукашенка через фотографію його сина

Фото: секретар РНБО України Олексій Данилов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Секретар РНБО України Олексій Данілов дотепно підколов главу правлячого режиму Білорусі Олександра Лукашенка та закликав його не слухати "потенційних клієнтів мавзолею імені Путіна".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter Данілова.

Секретар РНБО опублікував фотографію сина Лукашенка Миколи, де він із дівчиною одягнений у одяг кольорів України. Ймовірно, фото було зроблено під час випускного балу Лукашенка молодшого.

Нагадаємо, раніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко жалібно закликав Україну "зупинитися" та розпочати переговори з Росією, оскільки далі країну нібито очікує на "повне знищення".

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