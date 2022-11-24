RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Прислушайтесь к своим детям": Данилов "подколол" Лукашенко из-за фотографии его сына

Фото: секретарь СНБО Украины Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов остроумно подколол главу правящего режима Беларуси Александра Лукашенко и призвал его не слушать "потенциальных клиентов мавзолея имени Путина".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Данилова.

Секретарь СНБО опубликовал фотографию сына Лукашенко Николая, где он с девушкой одеты в одежду цветов Украины. Вероятно, фото было сделано во время выпускного бала Лукашенко младшего.

Напомним, ранее белорусский диктатор Александр Лукашенко жалобно призвал Украину "остановиться" и начать переговоры с Россией, поскольку дальше страну якобы ожидает "полное уничтожение".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБОАлександр ЛукашенкоВойна в Украине