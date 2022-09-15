Пришли в Киевскую область с оккупантами: двух экс-нардепов подозревают в госизмене

Двум бывшим народным депутатам Украины от "Партии регионов" Олегу Цареву и Владимиру Олейнику, а также псевдочиновнику "ДНР" Наталье Никоноровой сообщено о подозрении в госизмене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Досудебным следствием установлено, что 24 февраля они незаконно пересекли госграницу и прибыли на временно оккупированную территорию Киевской области. Им сообщено о подозрении в государственной измене и незаконном пересечении госграницы.

Они приехали в село Катюжанка Вышгородского района Киевской области, которое в то время находилось под оккупацией вооруженных сил РФ, для пропаганды "идеи русского мира" среди местного населения.

Подозреваемые призывали жителей области поддерживать оккупационные власти и признать ее легитимность, а также активно раздавали интервью представителям российских СМИ.