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Пришли в Киевскую область с оккупантами: двух экс-нардепов подозревают в госизмене

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Киев, Четверг 15 сентября 2022 16:59
Пришли в Киевскую область с оккупантами: двух экс-нардепов подозревают в госизмене Фото: бывшие народные депутаты подозреваются в государственной измене (facebook.com/ssu_mariupol)
Автор: Константин Широкун

Двум бывшим народным депутатам Украины от "Партии регионов" Олегу Цареву и Владимиру Олейнику, а также псевдочиновнику "ДНР" Наталье Никоноровой сообщено о подозрении в госизмене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Досудебным следствием установлено, что 24 февраля они незаконно пересекли госграницу и прибыли на временно оккупированную территорию Киевской области. Им сообщено о подозрении в государственной измене и незаконном пересечении госграницы.

Они приехали в село Катюжанка Вышгородского района Киевской области, которое в то время находилось под оккупацией вооруженных сил РФ, для пропаганды "идеи русского мира" среди местного населения.

Подозреваемые призывали жителей области поддерживать оккупационные власти и признать ее легитимность, а также активно раздавали интервью представителям российских СМИ.

Ранее мы писали, что правоохранители идентифицировали предателей на временно оккупированной территории Херсонской области. Речь идет о коллаборантах, вступивших в ряды так называемого "МВД РФ".

Также стало известно, что Вооруженные силы Украины в Харьковской области задержали гауляйтера села Ивановка. Теперь ему грозит уголовный срок за госизмену и сотрудничество с оккупантами.

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