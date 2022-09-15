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Прийшли у Київську область з окупантами: двох екс-нардепів підозрюють у держзраді

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Київ, Четвер 15 вересня 2022 16:59
Прийшли у Київську область з окупантами: двох екс-нардепів підозрюють у держзраді Фото: колишні народні депутати підозрюються в державній зраді (facebook.com/ssu_mariupol)
Автор: Константин Широкун

Двом колишнім народним депутатам України від "Партії регіонів" Олегу Царьову та Володимиру Олійнику, а також псевдочиновнику "ДНР" Наталії Ніконоровій повідомлено про підозру у держзраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Досудовим слідством встановлено, що 24 лютого вони незаконно перетнули держкордон і прибули на тимчасово окуповану територію Київської області. Їм повідомлено про підозру у державній зраді та незаконному перетині держкордону.

Вони приїхали в село Катюжанка Вишгородського району Київської області, яке на той час перебувало під окупацією Збройних сил РФ, для пропаганди "ідеї руського миру" серед місцевого населення.

Підозрювані закликали жителів області підтримувати окупаційну владу і визнати її легітимність, а також активно роздавали інтерв'ю представникам російських ЗМІ.

Раніше ми писали, що правоохоронці ідентифікували зрадників на тимчасово окупованій території Херсонської області. Йдеться про колаборантів, які вступили до лав так званого "МВС РФ".

Також стало відомо, що Збройні сили України в Харківській області затримали гауляйтера села Іванівка. Тепер йому загрожує кримінальний термін за держзраду і співпрацю з окупантами.

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