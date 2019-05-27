Прирост капитальных инвестиций замедлился в начале 2019 года

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

По сравнению с прошлым годом темпы прироста снизились почти в два раза

Государственная служба статистики Украины обнародовал предварительные данные о капитальных инвестициях в первом квартале 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, инвестиции выросли за квартал на 17,8%.

Данные Госстата свидетельствуют, что наиболее привлекательными для инвестиций были такие отрасли, "Временное размещения и организация питания" и "Искусство, спорт, развлечения и отдых", где они выросли более чем в три раза.

Изменение капитальных инвестиций по видам экономической деятельности за первый квартал 2019 года

Данные: ukrstat.gov.ua

Напомним, в мае Государственная служба статистики Украины обнародовала окончательные данные по капитальных инвестиций в 2018 году. По уточненным данным статистического ведомства, инвестиции выросли за год на 29,0% до 578,7 млрд грн. Ранее сообщалось о росте лишь на 16,4%.

Таким образом, рост капитальных инвестиций ускорился в сравнении с 2017 годом, когда инвестиции выросли на 24,8%. Данные Госстата свидетельствуют, что наиболее привлекательными для инвестиций были такие области, как Искусство, спорт, развлечения и отдых", где они выросли более чем в два раза (122,1%), "Информация и телекоммуникации" (62,5%), "Оптовая и розничная торговля" (53,9%).