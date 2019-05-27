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Приріст капітальних інвестицій уповільнився на початку 2019 року

Новини » Економіка    27.05.2019 - 17:37
Приріст капітальних інвестицій уповільнився на початку 2019 року
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

У порівнянні з минулим роком темпи приросту зменшилися майже в два рази

Державна служба статистики Україні оприлюднила попередні дані щодо капітальних інвестицій у першому кварталі 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, інвестиції зросли за квартал на 17,8%.

Данні Держстату свідчать, що найбільш привабливими для інвестицій були такі галузі, "Тимчасове розміщування й організація харчування" та "Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок", де вони зросли більш ніж три рази.

Зміна капітальних інвестицій за видами економічної діяльності за перший квартал 2019 року

Приріст капітальних інвестицій уповільнився на початку 2019 рокуДані: ukrstat.gov.ua

Нагадаємо, в травні Державна служба статистики Україні оприлюднила остаточні дані щодо капітальних інвестицій у 2018 році. За уточненими даними статистичного відомства, інвестиції зросли за рік на 29,0% до 578,7 млрд грн. Раніше повідомлялося про зростання лише на 16,4%.

Таким чином, зростання капітальних інвестицій прискорилося в порівнянні з 2017 роком, коли інвестиції зросли на 24,8%. Данні Держстату свідчать, що найбільш привабливими для інвестицій були такі галузі, як "Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок", де вони зросли більш ніж в два рази (на 122,1%), "Інформація та телекомунікації" (62,5%), "Оптова та роздрібна торгівля" (53,9%).

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