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Госстат зафиксировал минимальный прирост прямых иностранных инвестиций

Новости » Экономика    30.05.2019 - 11:29
Госстат зафиксировал минимальный прирост прямых иностранных инвестиций
Иллюстративное фото (Pixabay)

ПИИ выросли на 45 млн долларов

Прямые инвестиции (акционерный капитал) в экономике Украины по состоянию на 1 апреля 2019 года составили 32 918,2 млн долларов, что на 45,5 млн долларов больше, чем на начало года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, за квартал поступило акционерного капитала нерезидентов на сумму 587,6 млн долларов. Однако за этот период выбыло капитала на 496,5 млн долларов, другие изменения стоимости капитала составили -45,6 млн долларов.

По состоянию на 1 апреля страны ЕС являются крупнейшими инвесторами в экономику Украины, они вложили 25 960 млн долларов, в том числе Кипр - 9 531 млн долларов, Нидерланды - 7 190 млн долларов, Великобритания - 2 090 млн долларов, Германия 1 698,5 млн долларов. Инвестиции России в экономику Украины составили 694 млн долларов.

Прямые инвестиции (акционерный капитал) из стран мира в экономике Украины на 1 апреля 2019 года

Госстат зафиксировал минимальный прирост прямых иностранных инвестиций

Данные www.ukrstat.gov.ua

В Госстате также отметили, что прямые инвестиции с учетом долговых инструментов (ссуды, торговые кредиты инвесторов) по состоянию на 1 апреля 2019 года составили 41 482,1 млн грн, что на 85,3 млн долларов меньше, чем на начало года.

Как сообщало РБК-Украина, прямые инвестиции (акционерный капитал) в экономике Украины по состоянию на 1 января 2019 года составили 32 292,9 млн долларов, что на 685,5 млн долларов больше, чем год назад.

По данным НБУ, объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ), осуществленных за счет средств отечественного происхождения, в 2018 году составил 0,5 млрд долларов, то есть 20,6% от общего объема ПИИ в Украину.

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