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Природний відбір. Росія не змагатиметься на Олімпіаді-2024 в спортивній гімнастиці

Париж, Четвер 07 березня 2024 12:54
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Природний відбір. Росія не змагатиметься на Олімпіаді-2024 в спортивній гімнастиці Фото: Збірна Росії в командному багатоборстві взяла "золото" Олімпіади в Токіо (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Російські гімнасти втратили останні шанси завоювати олімпійські ліцензії на Ігри 2024 року в Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".

Атлети з РФ не змагатимуться в спортивній гімнастиці на прийдешній Олімпіаді. Раніше вони отримали можливість потрапити на Ігри-2024 в нейтральному статусі.

У листопаді торік Міжнародна федерація гімнастики визначили критерії нейтральності для білоруських і російських спортсменів. Як наслідок, представники країни-агресорки та її союзниці мали нагоду пробитися на Олімпійські ігри в особистих змаганнях. Утім, цьому сценарію завадила Європейська гімнастична спілка.

Останнім шансом для російських гімнастів здобути путівки на Ігри були етапи Кубка світу. ЄГС заблокувала повернення представників РФ у змагання, тож вони пропустили три з чотирьох етапів і достроково втратили можливість поборотися за ліцензії на одному зі снарядів. Білоруси Альона Тітавєц і Ягор Шармакоу наразі залишаються в боротьбі.

Росія та Олімпіада-2024

Олімпійські ігри відбудуться в липні-серпні 2024 року. Росія і Білорусь не змагатимуться там у командних видах спорту. Натомість білоруські та російські атлетів вийдуть на старти в індивідуальних змаганнях у статусі "нейтральних".

Раніше Україна бойкотувала змагання, до яких допустили представників РФ і Білорусі. Проте, влітку Мінмолодьспорту скасувало наказ про відкликання спортсменів із таких турнірів. Натомість українські атлети виходять на старти з нейтральними спортсменами звідти.

МОК затвердив спеціальну емблему для нейтральних спортсменів. Спортивні функціонери також заборонили росіянам і білорусам використовувати на Іграх-2024 гімни, прапори та іншу національну символіку. Не запросять до Парижа і представників урядів РФ і Білорусі.

До слова, напередодні Міжнародна федерація тенісу допустила спортсменів із РФ і Білорусі до Ігор-2024.

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