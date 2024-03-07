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Естественный отбор. Россия не будет соперничать на Олимпиаде-2024 в спортивной гимнастике

Париж, Четверг 07 марта 2024 12:54
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Естественный отбор. Россия не будет соперничать на Олимпиаде-2024 в спортивной гимнастике Фото: Сборная России в командном многоборье взяла "золото" Олимпиады в Токио (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Российские гимнасты упустили последние шансы завоевать олимпийские лицензии на Игры 2024 года в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".

Атлеты из РФ не будут соревноваться в спортивной гимнастике на грядущей Олимпиаде. Ранее они получили возможность попасть на Игры-2024 в нейтральном статусе.

В ноябре прошлого года Международная федерация гимнастики определила критерии нейтральности для белорусских и российских спортсменов. В результате представители страны-агрессора и ее союзника имели возможность пробиться на Олимпийские игры в личных соревнованиях. Впрочем, этому сценарию помешал Европейский гимнастический союз.

Последним шансом для российских гимнастов завоевать путевки на Игры были этапы Кубка мира. ЕГС заблокировал возвращение представителей РФ в соревнования, поэтому они пропустили три из четырех этапов и досрочно упустили возможность побороться за лицензии на одном из снарядов. Белорусы Алена Титовец и Егор Шармаков остаются в борьбе.

Россия и Олимпиада-2024

Олимпийские игры пройдут в июле-августе 2024 года. Россия и Беларусь не будут соревноваться там в командных видах спорта. Белорусские и российские атлетов выйдут на старты в индивидуальных соревнованиях в статусе "нейтральных".

Ранее Украина бойкотировала соревнования, к которым допустили представители РФ и Беларуси. Тем не менее, летом Минмолодежьспорта отменило приказ об отзыве спортсменов с таких турниров. Украинские атлеты выходят на старты с нейтральными спортсменами оттуда.

МОК утвердил специальную эмблему для нейтральных спортсменов. Спортивные функционеры также запретили россиянам и белорусам использовать на Играх-2024 гимны, флаги и другую национальную символику. Не пригласят в Париж и представителей правительств РФ и Беларуси.

К слову, накануне Международная федерация тенниса допустила спортсменов из РФ и Беларуси к Играм-2024.

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