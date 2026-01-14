"Природний процес": у Румунії висловилися про можливе об'єднання з Молдовою

За словами Томака, офіційна відповідь Румунії залишається незмінною: рішення має виходити виключно від громадян Молдови.

"Будь-який сумлінний румун, незалежно від того, по який бік Прута він живе, сприймає тему об'єднання двох держав як природний процес", - сказав він.

Євродепутат нагадав, що 27 березня 2018 року парламент Румунії без єдиного голосу проти ухвалив декларацію про готовність обговорювати об'єднання, якщо цього захочуть громадяни Молдови.

"Це офіційна позиція румунської держави, і вона не змінилася", - підкреслив радник президента.

При цьому він зазначив, що Бухарест враховує політичну реальність у Кишиневі, де більшість громадян підтримують євроінтеграцію, про що свідчать підсумки останніх виборів і референдумів.

Щодо реакції союзників Молдови та Румунії на їхнє можливе об'єднання - Євросоюзу, НАТО і США, Томак заявив, що "всі наші партнери знають: і в Румунії, і в Молдові живе один і той самий народ". Однак він підкреслив, що подібні теми необхідно обговорювати "вкрай відповідально і серйозно".