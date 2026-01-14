RU

"Естественный процесс": в Румынии высказались о возможном объединении с Молдовой

Фото: власть Румынии непротив объединения (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Бухарест готов в серьез и в любой момент начать переговоры об объединении с Молдовой, если она рассматривает такой вариант и он приемлем, учитывая гражданскую позицию.

Об этом заявил советник румынского президента Дана Никушора и евродепутат Еуджен Томак, передает РБК-Украина со ссылкой на CaleaEuropeană.ro.

По словам Томака, официальный ответ Румынии остается неизменным: решение должно исходить исключительно от граждан Молдовы.

"Любой добросовестный румын, независимо от того, по какую сторону Прута он живет, воспринимает тему объединения двух государств как естественный процесс", - сказал он.

Евродепутат напомнил, что 27 марта 2018 года парламент Румыния без единого голоса против принял декларацию о готовности обсуждать объединение, если этого захотят граждане Молдовы.

"Это официальная позиция румынского государства, и она не изменилась", - подчеркнул советник президента.

При этом он отметил, что Бухарест учитывает политическую реальность в Кишиневе, где большинство граждан поддерживают евроинтеграцию, о чем свидетельствуют итоги последних выборов и референдумов.

Насчет реакции на возможное объединение стран их союзников - Евросоюза, НАТО и США, Томак заявил, что "все наши партнеры знают: и в Румынии, и в Молдове живет один и тот же народ". Однако он подчеркнул, что подобные темы необходимо обсуждать "крайне ответственно и серьезно".

Как известно, на днях президент Молдовы Майя Санду заявила, что в случае проведения референдума об объединении с Румынией проголосовала бы за.

Однако она признала - сейчас в стране нет большинства, поддерживающего этот шаг, поэтому Кишинев сосредоточен на вступлении в Европейский союз,что поддерживает большая часть общества.

