Природа чи саботаж? Чому в Харкові масово гинуть хвойні дерева і чи є шанс їх врятувати

Чому у Харкові та області гинуть хвойні дерева

За словами експерта, проблема із сосновими насадженнями та хвойними деревами в цілому постає через зміну кліматичних умов.

"Зараз змінюються наші кліматичні умови, тобто в місті підвищується температура. І ми бачимо це вже впродовж декількох років", поділилась інженер-лісопатолог.

Вона пояснила, що середня температура у Харкові та області вже є більшою, ніж була, наприклад, п'ять років тому. Саме це має негативний вплив хвойні насадження.

Крім того, "коли рослина втрачає свій імунітет через те, що вона ушкоджена сонцем", збільшуються ризики:

заселення на неї стовбурових шкідників;

підхоплення нею хвороб.

"Загальний імунітет рослини вже знижений", - наголосила Рідкокаша.

Чи правда, що в місті навмисно знищують дерева

Раніше у Харкові (на вулиці Нескорених, поблизу супермаркету "Караван") всох, а потім після обстрілу згорів сосновий бір. При цьому серед місцевих мешканців почали ширитись чутки про нібито навмисне знищення бору задля будівництва там житлового комплексу.

Водночас на думку спеціаліста, припущення містян про таке буцімто навмисне знищення хвойних насаджень у Харкові є невиправданим.

"Я вважаю, що це неправдива інформація. Тобто такого у нас не може бути", - наголосила Рідкокаша.

Вона розповіла також, що працівники Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства намагаються якомога швидше врятувати дерева:

організовують необхідні заходи для боротьби зі шкідниками та хворобами;

поливають такі насадження.

"Тобто, я вважаю, що навмисного тут нічого немає. Це - лише природа", - додала фахівець.

Чи є шанс на виживання у сосен і ялинок Харкова

На думку інженера-лісопатолога, з часом харківські хвойні рослини:

адаптуються до стрімкого потепління;

сформують імунітет до деяких шкідників.

"Звичайно, потепління буде. Але все одно у рослин є певний імунітет і вони адаптуються до певних умов. Тому навіть із підвищенням температури, рослини, я думаю, все одно у нас будуть жити", - поділилась Рідкокаша.

Крім того, може відбутися певне заміщення місцевих хвойних дерев на південні види.

"Наприклад, є сосна кримська, яка в теплих умовах дуже добре росте. Можливо, якщо в нас вже є пошкоджені насадження, їх можна замінити більш стійкими видами", - пояснила експерт.

Насамкінець вона нагадала, що такі процеси є неминучими.

"Адаптація є завжди, усе адаптується під природні умови", - підсумувала представниця Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства.