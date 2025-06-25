Природа или саботаж? Почему в Харькове массово гибнут хвойные деревья и есть ли шанс их спасти

Почему в Харькове и области гибнут хвойные деревья

По словам эксперта, проблема с сосновыми насаждениями и хвойными деревьями в целом возникает из-за изменения климатических условий.

"Сейчас меняются наши климатические условия, то есть в городе повышается температура. И мы видим это уже на протяжении нескольких лет", поделилась инженер-лесопатолог.

Она объяснила, что средняя температура в Харькове и области уже больше, чем была, например, пять лет назад. Именно это имеет негативное влияние на хвойные насаждения.

Кроме того, "когда растение теряет свой иммунитет из-за того, что оно повреждено солнцем", увеличиваются риски:

заселения на него стволовых вредителей;

подхвата им болезней.

"Общий иммунитет растения уже снижен", - отметила Ридкокаша.

Правда ли, что в городе намеренно уничтожают деревья

Ранее в Харькове (на улице Непокоренных, вблизи супермаркета "Караван") засох, а затем после обстрела сгорел сосновый бор. При этом среди местных жителей начали распространяться слухи о якобы умышленном уничтожении бора для строительства там жилого комплекса.

В то же время по мнению специалиста, предположение горожан о таком якобы умышленном уничтожении хвойных насаждений в Харькове является неоправданным.

"Я считаю, что это ложная информация. То есть такого у нас не может быть", - отметила Ридкокаша.

Она рассказала также, что работники Государственного специализированного лесозащитного предприятия пытаются как можно скорее спасти деревья:

организовывают необходимые меры для борьбы с вредителями и болезнями;

поливают такие насаждения.

"То есть, я считаю, что преднамеренного здесь ничего нет. Это - только природа", - добавила специалист.

Есть ли шанс на выживание у сосен и елок Харькова

По мнению инженера-лесопатолога, со временем харьковские хвойные растения:

адаптируются к стремительному потеплению;

сформируют иммунитет к некоторым вредителям.

"Конечно, потепление будет. Но все равно у растений есть определенный иммунитет и они адаптируются к определенным условиям. Поэтому даже с повышением температуры, растения, я думаю, все равно у нас будут жить", - поделилась Ридкокаша.

Кроме того, может произойти определенное замещение местных хвойных деревьев на южные виды.

"Например, есть сосна крымская, которая в теплых условиях очень хорошо растет. Возможно, если у нас уже есть поврежденные насаждения, их можно заменить более устойчивыми видами", - объяснила эксперт.

В завершение она напомнила, что такие процессы неизбежны.

"Адаптация есть всегда, все адаптируется под природные условия", - подытожила представительница Государственного специализированного лесозащитного предприятия.