Припущення про зв'язок США з вибухами "Північних потоків" є безпідставними, - Держдеп

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Держдепартаменту США Неда Прайса.

Раніше ми писали, що канадська влада відновила дію санкцій щодо турбін для газопроводу "Північний потік".

Зазначимо, що 27 вересня стало відомо про витік газу в трьох місцях на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" . Учора у Швеції виявили ще одне джерело витоку газу.

Хто може бути причетний до вибухів на "Північних потоках", читайте у матеріалі РБК-Україна "Вибухи на "Північних потоках". Хто за цим стоїть і чому в Європі бояться нових терактів".

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