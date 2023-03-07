Припинили друкувати гривню: НБУ назвав причину покращення ситуації на валютному ринку

Як зазначається в огляді, у лютому пропозиція іноземної валюти підживлювалась як сезонним збільшенням її продажу переважно підприємствами АПК для підготовки до проведення посівної кампанії, так і насиченням ринку готівковою іноземною валютою, зокрема за рахунок зменшення попиту через можливість купівлі безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит.

"Крім того, на валютний ринок і надалі позитивно впливала відсутність монетизації дефіциту бюджету", - зазначають в НБУ.