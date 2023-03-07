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Припинили друкувати гривню: НБУ назвав причину покращення ситуації на валютному ринку

Фото: курс долара впав через припинення друку гривні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У лютому 2023 року ситуація на валютному ринку України покращилася. Однією з причин було припинення фінансування дефіциту державного бюджету за рахунок емісії гривні з боку Національного банку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (березень 2023 року).

Як зазначається в огляді, у лютому пропозиція іноземної валюти підживлювалась як сезонним збільшенням її продажу переважно підприємствами АПК для підготовки до проведення посівної кампанії, так і насиченням ринку готівковою іноземною валютою, зокрема за рахунок зменшення попиту через можливість купівлі безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит.

"Крім того, на валютний ринок і надалі позитивно впливала відсутність монетизації дефіциту бюджету", - зазначають в НБУ.

Нагадаємо, НБУ у 2022 році "надрукував" для уряду 400 млрд гривень. Ця сума співставна з фінансовою допомогою від США (450 млрд гривень). У НБУ вважають, що це основна причина девальвації гривні.

У державному бюджеті на 2023 рік поки що не передбачено емісійне фінансування за рахунок друку гривні НБУ.

На готівковому ринку у лютому курс долара впав нижче 40 гривень вперше за півроку. На початку березня курс впав ще на 1 гривню до 39 гривень за долар.

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