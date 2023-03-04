ua ru
Сб, 04 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Курс долара на готівковому ринку впав нижче 40 гривень уперше за півроку, - НБУ

Новость на русском →
Україна, Субота 04 березня 2023 12:59
Курс долара на готівковому ринку впав нижче 40 гривень уперше за півроку, - НБУ Фото: курс долара впав нижче 40 гривень уперше з липня (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У лютому 2023 року середній курс продажу готівкового долара в Україні впав на 1,5% - до 39,89 гривень. Курс упав нижче за 40 гривень уперше з липня минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

За даними НБУ, обсяг продажу банками та обмінними пунктами готівкової валюти громадянам склав за лютий 1 286,3 млн доларів. При цьому у населення купили 1081,3 млн доларів.

Більшість угод провели небанківські фінансові установи. Вони продали населенню 882,8 млн доларів і купили 884,2 млн доларів.

Курс долара на готівковому ринку впав нижче 40 гривень уперше за півроку, - НБУ

Як повідомляло РБК-Україна, на початку березня курс долара в обмінних пунктах впав більш ніж на 1 гривню нижче за 39 гривень за долар.

Нагадаємо, за 2022 рік курс долара на готівковому ринку зріс на 47,7% - до 40,19 гривень за долар.

Зазначимо, НБУ не змінює офіційний курс гривні до долара з 21 липня 2022 року - 36,6 гривень за долар.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Знищений літак, 10 бронемашин та 820 окупантів: названі нові втрати Росії
Знищений літак, 10 бронемашин та 820 окупантів: названі нові втрати Росії
DAILY
Андрій Костін: Партнери мають бути хоробрими і підтримати Спецтрибунал над Путіним
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Андрій Костін: Партнери мають бути хоробрими і підтримати Спецтрибунал над Путіним