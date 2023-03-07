Прекратили печатать гривну: НБУ назвал причину улучшения ситуации на валютном рынке

Как отмечается в обзоре, в феврале предложение иностранной валюты подпитывалось как сезонным увеличением ее продаж преимущественно предприятиями АПК для подготовки к проведению посевной кампании, так и насыщением рынка наличной иностранной валютой, в частности за счет уменьшения спроса благодаря возможности покупки безналичной иностранной валюты с последующим размещением на депозит.

"Кроме того, на валютный рынок продолжало положительно влиять отсутствие монетизации дефицита бюджета", - отмечают в НБУ.