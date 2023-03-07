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Прекратили печатать гривну: НБУ назвал причину улучшения ситуации на валютном рынке

Фото: курс доллара упал из-за прекращения печати гривны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В феврале 2023 года ситуация на валютном рынке Украины улучшилась. Одной из причин было прекращение финансирования дефицита госбюджета за счет эмиссии гривны со стороны Национального банка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обозр НБУ (март 2023 года).

Как отмечается в обзоре, в феврале предложение иностранной валюты подпитывалось как сезонным увеличением ее продаж преимущественно предприятиями АПК для подготовки к проведению посевной кампании, так и насыщением рынка наличной иностранной валютой, в частности за счет уменьшения спроса благодаря возможности покупки безналичной иностранной валюты с последующим размещением на депозит.

"Кроме того, на валютный рынок продолжало положительно влиять отсутствие монетизации дефицита бюджета", - отмечают в НБУ.

Напомним, НБУ в 2022 году "напечатал" для правительства 400 млрд гривен. Эта сумма сопоставима с финансовой помощью от США (450 млрд гривен). В НБУ считают, что это основная причина девальвации гривны.

В государственном бюджете на 2023 год пока не предусмотрено эмиссионное финансирование за счет печати гривны НБУ.

На наличном рынке в феврале курс доллара упал ниже 40 гривен впервые за полгода. В начале марта курс упал еще на 1 гривну до 39 гривен за доллар.

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