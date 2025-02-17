Припинення вогню в Україні не означатиме скасування воєнного стану, - Веніславський

Домовленості про припинення вогню в Україні не означатимуть скасування воєнного стану. Це можливо тоді, коли зникнуть загрози, які передбачені законом про правовий режим воєнного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву депутата Верховної ради від владної фракції "Слуга народу" Федора Веніславського в ефірі "Радіо свобода".
За його словами, сам факт тимчасового припинення вогню точно не усуває ті загрози, які послугували у введенні правового режиму воєнного стану.
"Це ж не означає, що Росія відвела свої війська з тимчасово окупованих територій чи свої засоби ураження, які можуть завдавати ударів по Україні. З огляду на психічний стан Путіна, я думаю, ми можемо очікувати будь-якого розвитку подій. Тому без гарантій того, що це матиме наслідком довготривалий мир, я не думаю, що воєнний стан може бути скасований", - заявив Веніславський.
За його словами, строки можливого скасування воєнного стану залежать від низки обставин, зокрема відведення російських військ, гарантій безпеки та результатів міжнародних перемовин.
"Проте строки я зараз прогнозувати не можу в принципі. Це залежить від цілої низки обставин: від перемовин, від того, на яких умовах зійдуться сторони. Я маю на увазі Україну і РФ за участі Європи та Сполучених Штатів Америки, адже без цього, як сьогодні заявив президент, жодні домовленості українська влада не визнає", - сказав він.
Варто нагадати, що за даними Financial Times, Трамп та Путін хочуть досягти припинення вогню в Україні до Великодня або 9 травня. Але офіційно про ці терміни ще ніхто не говорив.
А ось президент України Володимир Зеленський каже, що на сьогодні немає мирного плану, оскільки нічого не узгоджено між Україною, США та європейськими партнерами.
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