Припинення вогню цього року: що думають про це керівники українських компаній

Серед членських компаній асоціації 77% продовжать працювати в Україні, незалежно від того, чи завершаться цього року бойові дії.

Інші 19% поки не мають однозначної відповіді, і тільки 4% припускають, що в разі продовження бойових дій можуть переглянути свою присутність на українському ринку.

На початку 2025 року три чверті компаній (75%) працюють в повному обсязі, 24% працюють з обмеженнями. Пів року тому повноцінно працювали 64% компаній, і 36% працювали з обмеженнями.

Найбільш поширеними обмеженнями компаній залишаються нестача кваліфікованих працівників/мобілізація (75%), обмеження географії діяльності (55%) та призупинення роботи на час повітряних тривог (41%).

У 85% опитаних членських компаній асоціації сьогодні є співробітники у лавах ЗСУ. Протягом останніх пів року спостерігається певна тенденцію до збільшення кількості мобілізованих працівників.

Підтримка бізнесом збройних сил залишається стійкою. Наразі 72% компаній підтримують власних працівників у лавах ЗСУ, 56% допомагають фінансово, 35% - продукцією.

Опитування проводилося з 5 до 16 лютого 2025 року, участь у ньому взяли 102 топ-менеджери членських компаній Європейської бізнес асоціації.