Припинення транзиту через "Суджу" не матиме серйозних наслідків для України та ЄС

Ситуація на газовимірювальній станції "Суджа"

Нагадаємо, 6 серпня українські захисники розпочали свою операцію у Курській області. Зокрема, під час проведення бойових операцій, вони взяли під контроль газовимірювальну станцію "Суджа", яка знаходиться поблизу кордону.

Після цього росіяни почали розповсюджувати фейки про те, що Україна нібито захотіла перекрити транзит російського газу.

Як зазначав директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко у коментарі РБК-Україна, Україна могла б і раніше перекрити вентиль на своїй ГТС, якби цього захотіла.

При цьому, за його словами, унеможливлювати те, що Росія сама перекриє транзит газу, не можна.

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