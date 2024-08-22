Припинення транзиту через "Суджу" не матиме серйозних наслідків для України та ЄС

Якщо з якихось причин транзит газу через ГВС "Суджа" припиниться, то серйозних наслідків ні для України, ні для ЄС не буде.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Росія хоче зберегти транзит газу в ЄС через Україну: навіщо це Путіну і "Газпрому".
Як зазначається, українська ГТС без транзиту зможе продовжувати роботу із забезпечення внутрішніх споживачів газу навіть у зимовий період. Зокрема, таку можливість підтвердили стрес-тести.
Відповідно, Європа фактично не постраждає через скорочення поставок, оскільки транзитний газ із РФ становить зараз лише 5% від імпорту.
У матеріалі зазначається, що якщо у такому випадку "Газпромом" відмовиться виконувати контрактні зобов'язання і припинить авансові щомісячні платежі, то Україна зможе звернутися до арбітражу.
"З огляду на те, що на рік платежі від "Газпрому" становлять близько 800 млн доларів, припинення транзиту, приміром, з вересня, позбавлять Україну близько 270 млн доларів до кінця року", - зазначається у матеріалі.
Нагадаємо, 6 серпня українські захисники розпочали свою операцію у Курській області. Зокрема, під час проведення бойових операцій, вони взяли під контроль газовимірювальну станцію "Суджа", яка знаходиться поблизу кордону.
Після цього росіяни почали розповсюджувати фейки про те, що Україна нібито захотіла перекрити транзит російського газу.
Як зазначав директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко у коментарі РБК-Україна, Україна могла б і раніше перекрити вентиль на своїй ГТС, якби цього захотіла.
При цьому, за його словами, унеможливлювати те, що Росія сама перекриє транзит газу, не можна.
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