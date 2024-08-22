Прекращение транзита через "Суджу" не будет иметь серьезных последствий для Украины и ЕС

Ситуация на газоизмерительной станции "Суджа"

Напомним, 6 августа украинские защитники начали свою операцию в Курской области. В частности, во время проведения боевых операций они взяли под контроль газоизмерительную станцию "Суджа", которая находится вблизи границы.

После этого россияне начали распространять фейки о том, что Украина вроде бы захотела перекрыть транзит российского газа.

Как отмечал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в комментарии РБК-Украина, Украина могла бы и раньше перекрыть вентиль на своей ГТС, если бы этого захотела.

При этом, по его словам, делать невозможным то, что Россия сама перекроет транзит газа, нельзя.

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