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Прекращение транзита через "Суджу" не будет иметь серьезных последствий для Украины и ЕС

Фото: транзит газа через Суджу (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова, Юрий Дощатов

Если по каким-либо причинам транзит газа через ГИС "Суджа" прекратится, то серьезных последствий ни для Украины, ни для ЕС не будет.

Как отмечается, украинская ГТС без транзита сможет продолжать работу по обеспечению внутренних потребителей газа даже в зимний период. Такую возможность подтвердили стресс-тесты.

Соответственно, Европа фактически не пострадает из-за сокращения поставок, поскольку транзитный газ из РФ составляет сейчас всего 5% импорта.

В материале отмечается, что если в таком случае "Газпром" откажется выполнять контрактные обязательства и прекратит авансовые ежемесячные платежи, то Украина сможет обратиться в арбитраж.

"Учитывая, что в год платежи от "Газпрома" составляют около 800 млн долларов, прекращение транзита, например, с сентября, лишат Украину около 270 млн долларов до конца года", - отмечается в материале.

Ситуация на газоизмерительной станции "Суджа"

Напомним, 6 августа украинские защитники начали свою операцию в Курской области. В частности, во время проведения боевых операций они взяли под контроль газоизмерительную станцию "Суджа", которая находится вблизи границы.

После этого россияне начали распространять фейки о том, что Украина вроде бы захотела перекрыть транзит российского газа.

Как отмечал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в комментарии РБК-Украина, Украина могла бы и раньше перекрыть вентиль на своей ГТС, если бы этого захотела.

При этом, по его словам, делать невозможным то, что Россия сама перекроет транзит газа, нельзя.

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Курская областьСуджаГазТранзит газа