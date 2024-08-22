Припинення транзиту через "Суджу" не матиме серйозних наслідків для України та ЄС

Якщо з якихось причин транзит газу через ГВС "Суджа" припиниться, то серйозних наслідків ні для України, ні для ЄС не буде.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Росія хоче зберегти транзит газу в ЄС через Україну: навіщо це Путіну і "Газпрому".

Як зазначається, українська ГТС без транзиту зможе продовжувати роботу із забезпечення внутрішніх споживачів газу навіть у зимовий період. Зокрема, таку можливість підтвердили стрес-тести. Відповідно, Європа фактично не постраждає через скорочення поставок, оскільки транзитний газ із РФ становить зараз лише 5% від імпорту. У матеріалі зазначається, що якщо у такому випадку "Газпромом" відмовиться виконувати контрактні зобов'язання і припинить авансові щомісячні платежі, то Україна зможе звернутися до арбітражу. "З огляду на те, що на рік платежі від "Газпрому" становлять близько 800 млн доларів, припинення транзиту, приміром, з вересня, позбавлять Україну близько 270 млн доларів до кінця року", - зазначається у матеріалі.