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Прекращение транзита через "Суджу" не будет иметь серьезных последствий для Украины и ЕС

Украина Россия Европа , Четверг 22 августа 2024 11:35
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Прекращение транзита через "Суджу" не будет иметь серьезных последствий для Украины и ЕС Фото: транзит газа через Суджу (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова, Юрий Дощатов

Если по каким-либо причинам транзит газа через ГИС "Суджа" прекратится, то серьезных последствий ни для Украины, ни для ЕС не будет.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Россия хочет сохранить транзит газа в ЕС через Украину: зачем это Путину и "Газпрому".

Как отмечается, украинская ГТС без транзита сможет продолжать работу по обеспечению внутренних потребителей газа даже в зимний период. Такую возможность подтвердили стресс-тесты.

Соответственно, Европа фактически не пострадает из-за сокращения поставок, поскольку транзитный газ из РФ составляет сейчас всего 5% импорта.

В материале отмечается, что если в таком случае "Газпром" откажется выполнять контрактные обязательства и прекратит авансовые ежемесячные платежи, то Украина сможет обратиться в арбитраж.

"Учитывая, что в год платежи от "Газпрома" составляют около 800 млн долларов, прекращение транзита, например, с сентября, лишат Украину около 270 млн долларов до конца года", - отмечается в материале.

Ситуация на газоизмерительной станции "Суджа"

Напомним, 6 августа украинские защитники начали свою операцию в Курской области. В частности, во время проведения боевых операций они взяли под контроль газоизмерительную станцию "Суджа", которая находится вблизи границы.

После этого россияне начали распространять фейки о том, что Украина вроде бы захотела перекрыть транзит российского газа.

Как отмечал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в комментарии РБК-Украина, Украина могла бы и раньше перекрыть вентиль на своей ГТС, если бы этого захотела.

При этом, по его словам, делать невозможным то, что Россия сама перекроет транзит газа, нельзя.

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Курская область Суджа Газ Транзит газа
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