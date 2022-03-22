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Приостановка инвестиций и онлайн-продаж: Oriflame все-таки сворачивает бизнес в РФ

Фото: Oriflame все-таки сворачивает бизнес в России (oriflame.com)
Автор: Юлия Бойко

Шведский производитель косметики Oriflame все-таки сворачивает бизнес в России. В частности, приостанавливает инвестиции и онлайн-продажи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

В заявлении компании говорится, что война России против Украины наряду с операционными и юридическими проблемами делает невозможным продолжение российского бизнеса Oriflame в нынешнем виде.

"Поэтому мы будем и дальше сокращать операции в России, приостанавливая инвестиции, маркетинг, обучение и мероприятия. Кроме того, мы также приостановим онлайн-продажи конечным потребителям в России. Эти действия окажут существенное влияние на наш бизнес в России", - говорится в релизе.

Напомним, полторы недели назад Oriflame заявлял, что решил не уходить с российского рынка.

Подробнее о том, какие бренды остаются в России, в материале "Бизнес на крови. Какие компании продолжают сотрудничать с РФ".

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