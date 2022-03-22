Призупинення інвестицій та онлайн-продажів: Oriflame все-таки згортає бізнес в РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії .

У заяві компанії йдеться, що війна Росії проти України поряд з операційними та юридичними проблемами унеможливлює продовження російського бізнесу Oriflame в нинішньому вигляді.

"Тому ми будемо і далі скорочувати операції в Росії, призупиняючи інвестиції, маркетинг, навчання та заходи. Крім того, ми також призупинимо онлайн-продажі кінцевим споживачам в Росії. Ці дії матимуть істотний вплив на наш бізнес в Росії", - йдеться в релізі.