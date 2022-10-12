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Пріоритетом військової допомоги Україні стане посилення ППО, - генсек НАТО

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Члени НАТО збираються посилити протиповітряну оборону України. Це стане пріоритетом військової допомоги.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Він закликав партнерів надати Україні більше засобів та систем ППО через масові ракетні атаки Росії.

"Ми розглянемо, як збільшити підтримку України, і головним пріоритетом буде посилення протиповітряної оборони України", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО назвав ракетні атаки Росії ознакою слабкості та того, що у російського диктатора Володимир Путіна закінчуються альтернативи.

"Україна має імпульс і продовжує досягати значних успіхів, тоді як Росія все частіше вдається до жахливих і невибіркових нападів на цивільне населення та критичну інфраструктуру", - додав Столтенберг.

Варто зазначити, що відповідну заяву генсек НАТО зробив сьогодні у Брюсселі під час відкриття чергової зустрічі з оборони України у форматі "Рамштайн". Планується, що на засіданні також буде присутній очільник Пентагону Ллойд Остін.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Україна отримала німецьку систему протиповітряної оборони IRIS-T, також очікуються поставки американських NASAMS.

Детальніше про системи IRIS-T можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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