Пріоритетом військової допомоги Україні стане посилення ППО, - генсек НАТО

Він закликав партнерів надати Україні більше засобів та систем ППО через масові ракетні атаки Росії.

"Ми розглянемо, як збільшити підтримку України, і головним пріоритетом буде посилення протиповітряної оборони України", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО назвав ракетні атаки Росії ознакою слабкості та того, що у російського диктатора Володимир Путіна закінчуються альтернативи.

"Україна має імпульс і продовжує досягати значних успіхів, тоді як Росія все частіше вдається до жахливих і невибіркових нападів на цивільне населення та критичну інфраструктуру", - додав Столтенберг.

Варто зазначити, що відповідну заяву генсек НАТО зробив сьогодні у Брюсселі під час відкриття чергової зустрічі з оборони України у форматі "Рамштайн". Планується, що на засіданні також буде присутній очільник Пентагону Ллойд Остін.