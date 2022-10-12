Приоритетом военной помощи Украине станет усиление ПВО, - генсек НАТО

Он призвал партнеров предоставить Украине больше средств и систем ПВО из-за массовых ракетных атак России.

"Мы рассмотрим, как увеличить поддержку Украины и главным приоритетом будет усиление противовоздушной обороны Украины", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО назвал ракетные атаки России признаком слабости и того, что у российского диктатора Владимир Путина заканчиваются альтернативы.

"Украина имеет импульс и продолжает добиваться значительных успехов, тогда как Россия все чаще прибегает к ужасающим и неизбирательным нападениям на гражданское население и критическую инфраструктуру", - добавил Столтенберг.

Стоит отметить, что заявление генсек НАТО сделал сегодня в Брюсселе во время открытия очередной встречи по обороне Украины в формате "Рамштайн". Планируется, что на заседании также присутствует глава Пентагона Ллойд Остин.