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Приоритетом военной помощи Украине станет усиление ПВО, - генсек НАТО

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Члены НАТО намерены усилить противовоздушную оборону Украины. Это станет приоритетом военной помощи.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Он призвал партнеров предоставить Украине больше средств и систем ПВО из-за массовых ракетных атак России.

"Мы рассмотрим, как увеличить поддержку Украины и главным приоритетом будет усиление противовоздушной обороны Украины", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО назвал ракетные атаки России признаком слабости и того, что у российского диктатора Владимир Путина заканчиваются альтернативы.

"Украина имеет импульс и продолжает добиваться значительных успехов, тогда как Россия все чаще прибегает к ужасающим и неизбирательным нападениям на гражданское население и критическую инфраструктуру", - добавил Столтенберг.

Стоит отметить, что заявление генсек НАТО сделал сегодня в Брюсселе во время открытия очередной встречи по обороне Украины в формате "Рамштайн". Планируется, что на заседании также присутствует глава Пентагона Ллойд Остин.

Напомним, вчера стало известно, что Украина получила немецкую систему противовоздушной обороны IRIS-T, а также ожидаются поставки американских NASAMS.

Детальнее о системах IRIS-T можно узнать в материале РБК-Украина.

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НАТОЙенс СтолтенбергПВО