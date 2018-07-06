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Гройсман просить ВР прийняти закон про індустріальні парки 10 липня

НовиниПолітика    06.07.2018 - 11:25
Фото: глава Кабміну Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: глава Кабміну Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Прийняття закону необхідне для створення механізмів залучення додаткових інвестицій

Пріоритетним питанням у Верховній раді наступного пленарного тижня має бути закон про створення індустріальних парків. Про це під час години запитань до уряду у Верховній раді повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

"Окремо хочу сказати, що я підтримую закон про створення індустріальних парків в Україні. Сьогодні я закликаю колег по парламенту теж його підтримати. Навіть на наступному тижні, якщо це буде можливо, наприклад, у вівторок. Я не знаю, як ви будете працювати, але я б це питання взяв у пріоритет і вирішував для того, щоб створити механізми для залучення додаткових інвестицій. Але вже й елементи індустріальних парків працюють", - повідомив Гройсман.

Нагадаємо, раніше  податковий комітет Верховної ради підтримав поправки до законопроектів про індустріальні парки.

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Темы: Засідання Ради    Теги публікації: Володимир Гройсман, Верховна Рада, индустриальные парки  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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