Налоговый комитет поддержал поправки в законы об индустриальных парках

Два законопроекта об индустриальных парках будут рассматриваться во втором чтении в четверг

Во вторник, 3 июля, налоговый комитет Верховной рады поддержал поправки к законопроектам о привлечении инвестиций в отношении индустриальных парков. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал секретарь комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от "Народного фронта" Олег Кришин.

По его словам, два законопроекта об индустриальных парках будут рассматриваться во втором чтении в четверг.

"Мы сейчас комитетом проголосовали за два законопроекта по изменению таможенного и налогового кодексов Украины. Ко второму чтению были учтены компромиссные поправки, которые были согласованы с Кабмином. Этими поправками мы устанавливаем "КЭП" для того, чтобы мы строили настоящие новые индустриальные парки, а не просто снижали налоговую нагрузку за счет льгот. В частности, это установление минимальной зарплаты, необходимой для получения инвестиционного стимула, на уровне около 11 тысяч. Я прогнозирую, что мы выходим на второе чтение по этим законопроектам в четверг", - заявил Кришин.

Он также добавил, что комитет не учел поправки, которые дисбалансируют законопроекты.

"В этих законопроектах между первым и вторым чтением были отменены все поправки, которые дисбалансируют идею законопроекта, мы полностью вычистили. Убрали все правки, которые делают его лоббистским", - добавил он.

Фото: голосование комитета (РБК-Украина)

Напомним, в апреле 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о необходимости завершения разработки законодательства об индустриальных и технологических парках.

Законопроекты № 2554а-д и 2555а-д были приняты Верховной радой в первом чтении.