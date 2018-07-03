Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.34
Межбанк BID 26.31
НБУ 2629.93
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.69
Межбанк BID 30.66
НБУ 3067.81
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.34
Межбанк BID 26.31
НБУ 2629.93
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.69
Межбанк BID 30.66
НБУ 3067.81
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Налоговый комитет поддержал поправки в законы об индустриальных парках

НовостиПолитика    03.07.2018 - 18:31
Фото: голосование комитета (РБК-Украина)
Фото: голосование комитета (РБК-Украина)

Два законопроекта об индустриальных парках будут рассматриваться во втором чтении в четверг

Во вторник, 3 июля, налоговый комитет Верховной рады поддержал поправки к законопроектам о привлечении инвестиций в отношении индустриальных парков. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал секретарь комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от "Народного фронта" Олег Кришин.

По его словам, два законопроекта об индустриальных парках будут рассматриваться во втором чтении в четверг.

"Мы сейчас комитетом проголосовали за два законопроекта по изменению таможенного и налогового кодексов Украины. Ко второму чтению были учтены компромиссные поправки, которые были согласованы с Кабмином. Этими поправками мы устанавливаем "КЭП" для того, чтобы мы строили настоящие новые индустриальные парки, а не просто снижали налоговую нагрузку за счет льгот. В частности, это установление минимальной зарплаты, необходимой для получения инвестиционного стимула, на уровне около 11 тысяч. Я прогнозирую, что мы выходим на второе чтение по этим законопроектам в четверг", - заявил Кришин.

Он также добавил, что комитет не учел поправки, которые дисбалансируют законопроекты.

"В этих законопроектах между первым и вторым чтением были отменены все поправки, которые дисбалансируют идею законопроекта, мы полностью вычистили. Убрали все правки, которые делают его лоббистским", - добавил он.

 

Фото: голосование комитета (РБК-Украина)

Напомним, в апреле 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о необходимости завершения разработки законодательства об индустриальных и технологических парках.

Законопроекты № 2554а-д и 2555а-д были приняты Верховной радой в первом чтении.

Комитет ВР подписал меморандум с проектом Немецкого общества международного сотрудничества Комитет поддержал переименование Днепропетровской и Кировоградской областей
Теги публикации: комитет, индустриальные парки  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Люди потеряли способность мыслить": Бабченко жестко раскритиковал россиян после победы РФ на ЧМ-2018
"Спорт и есть политика": Притула жестко высказался об отношении к ЧМ-2018
"Они среди нас": Приходько показала поддержку "ДНР" в Днепре (видео)
Уляна Супрун рассказала, как обезопасить себя от подделок при покупке лекарств
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь